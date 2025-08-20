Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Dzeko: “Fiorentina, so che non giocherò sempre. Kean? Io sono meno esplosivo”

Corriere dello Sport

Dzeko: “Fiorentina, so che non giocherò sempre. Kean? Io sono meno esplosivo”

Dzeko: “Fiorentina, so che non giocherò sempre. Kean? Io sono meno esplosivo” - immagine 1
"So di non poter giocare tutte le partite, i tempi di recupero sono diversi rispetto a quando avevo vent’anni. Ma ho tanto da dare alla Fiorentina"
Redazione VN

Il Corriere dello Sport ha intervistato Edin Dzeko.L'attaccante bosniaco, davanti al direttore Ivan Zazzaroni, ha aperto il suo cuore a 360° ripercorrendo la sua lunga carriera.

Tra età e futuro, il numero 11 della Fiorentina di Stefano Pioliha detto tutto sulla stagione che sta per cominciare:

Ti spaventa il pensiero dell’addio al calcio? A Roma hai vissuto quello di Totti. Francesco io oggi lo capisco. Lasciare quella che è stata la tua vita per più di vent’anni, gli allenamenti, i ritiri, i compagni, le partite negli stadi più belli del mondo, è doloroso, destabilizza. Io voglio arrivarci con la testa giusta, quando sarò contento di chiudere, staccherò. Mi sento ancora lontano da quel giorno. E sono orgoglioso di poterlo dire. So di non poter giocare tutte le partite, i tempi di recupero sono diversi rispetto a quando avevo vent’anni. Ma ho tanto da dare alla Fiorentina. E a Kean? Lo conoscevo, abbiamo lo stesso agente, ci siamo affrontati in campo e anche incontrati a Milano. Diciamo che sono un po’ meno esplosivo di Moise

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA