Dzeko/2: “Kean? Il concetto di concorrenza è superato. Il futuro mi fa paura”

La seconda parte dell'intervista di Edin Dzeko. Le parole del bosniaco su Moise Kean, la "nuova" Serie A e il futuro

Redazione VN 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 07:54)

"Tutto quello che so sul calcio l'ho imparato in Italia. Ed è una cosa incredibile visto che sono arrivato in questo paese a 29 anni." Ecco la seconda parte dell'intervista rilasciata da Edin Dzeko a Sportweek. Tanti temi trattati, tra cui il dualismo con Moise Kean, sulla prossima Serie A e sul ritiro dal calcio giocato. Le parole del bosniaco:

Su Kean — "Giocare con calciatori così forti è sempre un vantaggio per la squadra. Non esiste più il concetto di concorrenza. I grandi club, ormai, hanno una rosa di 22 calciatori e gioca chi si allena al 100% e sta meglio fisicamente. Una volta toccherà a Moise, una a me e perché no, una volta ad entrambi. Spero riesca a confermarsi a Firenze, perché la sua scorsa stagione è stata strepitosa."

La "nuova" Serie A — "La lotta per le posizioni europee sarà più equilibrata che mai. Sarà molto divertente tutto il campionato, soprattutto se l'Italia riuscirà ad ottenere il quinto posto extra per la Champions League. Vedo Napoli e Inter favorite per lo Scudetto."

Il suo futuro — "Gli ultimi anni in Turchia sono stati stressanti. Ogni tanto ho voglia di staccare e godermi la famiglia, poi però prende il sopravvento l'amore per il calcio. Sento che posso dare ancora tanto nel calcio. Dovrei iniziare a pensare al futuro? Forse sì, però devo ammettere che mi fa paura. Resterò sicuramente nel calcio, ma non so ancora in quale ruolo. Quando i giovani andranno al doppio di me, comincerò a farmi qualche domanda."