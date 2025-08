Dzeko: “Fiorentina, non sono da buttare. Kean? Concorrenza un concetto superato”

"Guardate il Viola Park, basterebbe questo per rispondere. Quando mi hanno informato dell’opportunità di venire qui, non ho neppure chiesto consigli ad amici ed ex compagni". Sui canali social de La Gazzetta dello Sport arriva qualche anticipazione dell'intervista a Edin Dzeko che uscirà domani in maniera integrale sul settimanale Sportweek: "Non ci ho pensato un secondo a tornare in Serie A. Nell'ultima stagione ho giocato 60 partite: ho 39 anni sulla carta d'identità ma sto bene, non sono ancora da buttare" scherza il bosniaco.