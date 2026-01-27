Viola News
Duomo gremito per l’addio a Commisso: la volontà di Joseph e Catherine

La Gazzetta dello Sport su Joseph Commisso
Duomo gremito per la Messa in suffragio di Rocco Commisso, la moglie Catherine e il figlio Giuseppe hanno sottolineato la volontà di portare avanti quanto fatto dal presidente scomparso il 16 gennaio:

«Sotto la nostra guida- ha detto Giuseppe - continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e i tifosi. La Fiorentina verrà prima di tutto e, con Alessandro Ferrari e Mark Stephan, continueremo il cammino. Babbo... grazie e forza Viola». Presenti istituzioni e tante società. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

