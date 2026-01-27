In 2 mila per Commisso. Standing ovation per Joseph e Catherine

Il Corriere Fiorentino sull'addio a Rocco Commisso

Al termine della messa in suffragio per Rocco Commisso, celebrata in Duomo dal cardinale Betori, le parole di Catherine Commisso hanno suscitato una lunga standing ovation. La moglie del presidente viola, scomparso il 17 gennaio, ha ribadito con emozione l’impegno della famiglia a proseguire i suoi progetti con la stessa determinazione e lo stesso amore. Sulla stessa linea il figlio Joseph, che ha assicurato come la Fiorentina resterà sempre al primo posto, promettendo di portare avanti il percorso intrapreso insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan, con umiltà, unità e cuore.

La famiglia Commisso ha confermato la volontà di continuare a guidare le proprie attività, pur consapevole delle difficoltà di seguire la Fiorentina dall’oltreoceano. Nel Duomo gremito, con oltre duemila persone presenti tra tifosi, dirigenti sportivi e rappresentanti politici, Catherine ha ringraziato Firenze per l’affetto dimostrato a Rocco. Tra sciarpe viola e grande partecipazione emotiva, erano presenti numerose leggende del passato gigliato, oltre alla squadra al completo, con Vanoli e De Gea in prima fila e Dodò protagonista di una lettura durante la preghiera dei fedeli.

Alla cerimonia hanno preso parte anche le principali autorità istituzionali e sportive, a testimonianza dell’impatto lasciato da Commisso sulla città. Il governatore Eugenio Giani ha sottolineato come l’imprenditore abbia inciso il suo nome nella storia di Firenze, mentre Catherine ha ricordato il desiderio del marito di restituire al calcio e alla sua terra ciò che aveva ricevuto. In questo spirito è nato il Viola Park, destinato a portare per sempre il suo nome, simbolo di un’eredità che la famiglia Commisso si è impegnata a custodire e far crescere. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.