Domani tutti al VP, Pioli ritrova Fazzini e Dodò. Sohm preoccupa…

In primis le palle inattive, ma non solo. Da domani si comincerà a fare sul serio per quel che riguarda la preparazione della sfida al Milan. Attesi al rientro in gruppo sia Dodo che Fazzini. Dopo giorni di lavoro differenziato sono pronti ad aggregarsi ai compagni. Più dubbi intorno a Sohm, la cui fascite plantare non sembra ancora del tutto risolta.

Sempre domani sono attesi i primi nazionali. Dzeko, Kospo e Pongracic, reduci rispettivamente dagli impegni con Bosnia e Croazia. Gli altri - compresi gli azzurri - raggiungeranno il centro sportivo tra mercoledi e giovedi, quando Pioli ritroverà il gruppo finalmente al completo. Stasera, fra gli appuntamenti internazionali, occhi puntati su Islanda-Francia. Gudmundsson e compagni sognano di fare uno sgambetto ai transalpini. Lo scrive la Nazione.