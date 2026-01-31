Difesa, Dragusin sì ad una condizione. E se salta, ecco gli altri nomi

La Nazione analizza oggi sulle sue pagine il mercato della Fiorentina. Come scrive il quotidiano, all'appello al momento manca sicuramente un difensore centrale, oltre ad un giocatore per la mediana. Si è parlato dell'ipotesi di un centrocampista muscolare, un mastino di centrocampo per intendersi. Non una priorità, comunque, per la Fiorentina, che interverrà in quella zona del campo solo se il mercato creerà nelle prossime ore un'occasione interessante. In difesa il discorso è diverso . Le cessioni di Mari e Viti hanno aperto una falla anche a livello numerico. L'obiettivo principale resta Radu Dragusin , centrale di proprietà del Tottenham che ha bisogno di trovare continuità per tornare ai suoi livelli dopo il grave infortunio al ginocchio. E questa continuità la Fiorentina gliela darebbe volentieri.

Fino a qualche giorno fa il difensore ex Genoa ambiva a una squadra di livello medio alto in Europa. Tradotto: un club che lotti per entrare nelle prossime competizioni europee. Da qui l'apertura alla Roma e il messaggio spedito a Firenze: per adesso, no grazie. Nel corso del mercato però gli scenari cambiano. La Roma ha scelto di non affondare il colpo, la proposta Milan non è ancora decollata. E la speranza di Paratici e Goretti va di pari passo. Se nelle prossime 48 ore su Dragusin non sarà intervenuto alcun club di livello, le chance della Fiorentina aumenterebbero di colpo. Ai dirigenti viola, poi, restano le opzioni Niakaté e Bijol, rimasti sempre a bagnomaria per tutto il mese di gennaio.