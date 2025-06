Di Gennaro: “Basta guardare il fisico, Fazzini è un talento. Ricorda Modric”

Chi ha seguito Jacopo Fazzini nel percorso in 'azzurro' è Antonio Di Gennaro, ex viola commentatore per la Rai degli Europei Under21. Ecco le sue parole sul talento promesso sposo alla Fiorentina

Redazione VN 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 11:59)

Antonio Di Gennaro, ex viola e attuale commentatore per la Rai degli Europei Under21, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato con molta attenzione di Jacopo Fazzini, prossimo centrocampista della Fiorentina:

"Il ct dell'Italia U21 Nunziata ha sempre schierato Fazzini come trequartista nel suo 3-4-2-1, poi può giocare anche come mezzala, perché ha ottime letture, inserimento e tiro. E gol, dettaglio non da poco. Pioli, che è un tecnico intelligente, che vede il talento. Potrà schierarlo in attacco nel caso dovesse giocare col 4-2-3-1, mentre nel 3-5-2 starebbe benissimo nel mezzo al campo."

Fazzini come Brahim Diaz? "Sono giocatori diversi, Brahim predilige partire dall'esterno, Fazzini è più centrocampista. So che il modello del classe 2003 è Luka Modric e per certi versi lo ricorda. Guardando gli allenamenti dell'Under 21, vedo che prova spesso ad imitare il centrocampista del Real Madrid, soprattutto nella ricerca costante dei colpi d'esterno."

La sua annata ad Empoli — "E' stata condizionata da un infortunio. Se lui e Anjorin non fossero mancati nel momento clou della stagione magari l'Empoli si sarebbe salvato. Fazzini non è alto e dal grande fisico, ma neanche Barella, Gavi e Pedri lo sono. Dobbiamo smetterla di fossilizzarci solo sulla fisicità. In questo gioco conta la tecnica e lui ne ha da vendere."

Un consiglio per l'avventura in viola — "A Firenze c'è tanta pressione, ma è utile. Serve per capire la stoffa del calciatore. Fazzini dovrà tirare fuori la propria personalità. Guardate Gudmundsson e Colpani: a Genova e Monza vincevano le partite da soli, alla Fiorentina no. Magari è stata colpa anche di Palladino, ma la personalità è fondamentale nel calcio. La 1o a Fazzini? Spero rimanga Gud, ma in caso di partenza Fazzini con la dieci ce lo vedrei bene, può spingerlo a tirar fuori quello di cui parlavamo prima, la personalità"