Bucchioni: “Pioli e Gattuso in ansia per Kean. Ecco i tre possibili scenari”

"Da Rino Gattuso a Stefano Pioli, c'è un bel po' di gente in ansia per il futuro di Moise Kean . La domanda maggiormente gettonata in queste ore è, ' dove giocherà l'anno prossimo? '. La risposta arriverà in massimo due settimane. Il 1° di luglio scatterà la clausola da 52 milioni e durerà fino al 15 dello stesso mese."

Le tre ipotesi

"Per rispondere alla domanda più gettonata da tifosi viola e addetti ai lavori le ipotesi plausibili sono tre. La prima porterebbe al rinnovo e alla permanenza in viola di Moise Kean. La seconda all'addio del bomber ex Juventus, ma per una squadra italiana, mentre la terza lo vedrebbe firmare per un club estero. Cosa deciderà? Chi ha parlato con lui in questi giorni racconta di una suo voglia di aspettare, senza fretta e con grande serenità. Analizzerà ogni offerta e valuterà pro e contro. Se non contassimo il suo carattere, la scelta di rimanere a Firenze sarebbe la soluzione più fragile delle tre: sia per il basso ingaggio (3 milioni) rispetto alle offerenti, sia per le ambizioni. Invece Moise rifletterà anche sull'amore che questa città gli ha regalato e su quanto la Fiorentina lo abbia messo al centro del progetto tecnico per esaltarlo."