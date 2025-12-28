Delusi, traditi e offesi. Nazione: “Fiorentina, i tifosi hanno perso la pazienza”

La protesta della Curva Fiesole continua

Redazione VN 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 07:12)

Al Tardini si è respirato un forte senso di tradimento tra i tifosi viola, dopo la decima sconfitta stagionale della Fiorentina. Oltre 3.500 sostenitori arrivati a Parma si aspettavano almeno una conferma dei segnali visti contro l’Udinese, soprattutto in uno scontro diretto cruciale per la salvezza. Invece la squadra ha offerto una prestazione deludente, priva di idee e carattere, nonostante il costante sostegno del pubblico fin dal riscaldamento.

L’atteggiamento della Curva è cambiato radicalmente dopo il gol decisivo di Sorensen. Dal tifo incessante si è passati a un clima cupo e minaccioso, con cori durissimi che hanno espresso tutta la frustrazione accumulata: dagli avvertimenti legati alla retrocessione fino agli slogan contro giocatori ritenuti indegni della maglia. Nel finale, con la sconfitta ormai certa, la rabbia è esplosa senza filtri.

Nel mirino dei tifosi è finita anche la società, accusata di assenza e scarsa guida, come già avvenuto nelle precedenti gare. Dopo il triplice fischio sono piovuti fischi e contestazioni, mentre la squadra ha evitato il confronto sotto il settore ospiti. Il messaggio è apparso chiaro: la pazienza del popolo viola, a Firenze e in trasferta, è ormai esaurita. Lo scrive La Nazione.