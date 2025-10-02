De Gea più Piccoli, Pioli ha deciso: Roberto scalda i motori

«L'emozione c'è, ci sarà anche la mia famiglia in tribuna», racconta Roberto nella conferenza stampa della vigilia. Momento non semplice per la Fiorentina. Piccoli conosce soltanto la via del lavoro. «Continuiamo a lavorare così. Siamo convinti che i risultati arriveranno. Noi attaccanti dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta. Siamo consapevoli di dover dare tutti qualcosa in più, anche dal punto di vista del carattere: ci siamo parlati e ce lo siamo detti».