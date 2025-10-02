Stefano Pioli non ha voluto lasciare indizi di formazione (De Gea a parte) ma uno sicuro di giocare è sicuramente Roberto Piccoli. L'ex centravanti del Cagliari debuttera in campo europeo, chiamato a sostituire Moise Kean.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa De Gea più Piccoli, Pioli ha deciso: Roberto scalda i motori
La Nazione
De Gea più Piccoli, Pioli ha deciso: Roberto scalda i motori
La Nazione su Roberto Piccoli
«L'emozione c'è, ci sarà anche la mia famiglia in tribuna», racconta Roberto nella conferenza stampa della vigilia. Momento non semplice per la Fiorentina. Piccoli conosce soltanto la via del lavoro. «Continuiamo a lavorare così. Siamo convinti che i risultati arriveranno. Noi attaccanti dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta. Siamo consapevoli di dover dare tutti qualcosa in più, anche dal punto di vista del carattere: ci siamo parlati e ce lo siamo detti».
Non si nasconde Piccoli, che sa di essere stato pagato diversi soldi dalla Fiorentina. «E' un onore, non è che mi pesa troppo». Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA