Dall’Inghilterra alla A, Kayode piace a tanti. Può lasciare Firenze

La stagione di Michael Kayode è iniziata in salita. Il terzino lo scorso anno aveva stupito tutti al suo primo anno tra i grandi, lanciato da Italiano. L'ascesa di Dodò lo ha relegato sempre più spesso in panchina, e potrebbe seriamente lasciare Firenze. Su Kayode ci sono il Brighton ed il Brentford in Premier, con le bees che lo avevano già seguito in estate. Anche in Serie A non mancano gli estimatori: Roma, Parma e Como sono alla finestra. Ancora manca un'offerta in grado di convincere i viola, ma Kayode potrebbe seriamente partire. Fonte Corriere Dello Sport