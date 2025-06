Da Torino: “Caso Biraghi, torna a Firenze? Baroni comunque vuole un titolare”

In casa Torino tiene banco il caso Biraghi. Il ritorno di Stefano Pioli ha riaperto le possibilità di rivederlo a Firenze . Per questo motivo Cairo sta riflettendo sul futuro del capitano viola, che ha un diritto di riscatto di 100milan euro.

Secondo Tuttosport però, Baroni avrebbe chiesto un titolare al di là della permanenza di Biraghi a Torino. Per questo motivo il club granata di sta guardando intorno per per trovare altre soluzioni.