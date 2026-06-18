Da Kean al caso Antognoni: Fiorentina al bivio tra mercato e identità

Primo summit tra Fiorentina e Kean: segnali positivi per la permanenza. Sullo sfondo la clausola e le sirene dei top club.

È una giornata cruciale per la Fiorentina, chiamata a gestire contemporaneamente il mercato e le questioni identitarie del club. Come sottolinea Tuttosport, al Viola Park sono attese le parole del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici dopo il viaggio negli Stati Uniti per definire con la famiglia Commisso le linee guida del rilancio viola.