È una giornata cruciale per la Fiorentina, chiamata a gestire contemporaneamente il mercato e le questioni identitarie del club. Come sottolinea Tuttosport, al Viola Park sono attese le parole del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici dopo il viaggio negli Stati Uniti per definire con la famiglia Commisso le linee guida del rilancio viola.
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Da Kean al caso Antognoni: Fiorentina al bivio tra mercato e identità
Il tema principale resta Moise Kean. Il primo confronto tra società e entourage del centravanti ha prodotto segnali incoraggianti verso la permanenza, anche se le possibili offerte dei top club e la clausola da 62 milioni valida a inizio luglio restano elementi da monitorare. Fabio Grosso considera l’attaccante una pedina fondamentale per il nuovo progetto tecnico.
Parallelamente continua a tenere banco la scelta di Giancarlo Antognoni di non partecipare alle celebrazioni del Centenario. L’ex capitano, riferisce Tuttosport, ritiene che manchi sintonia con l’attuale dirigenza e non intende fare marcia indietro sulla propria decisione. La società prova a ricucire, ma il dibattito in città rimane acceso.
Tra il futuro del suo centravanti e il rapporto con una delle figure più amate della sua storia, la Fiorentina vive un passaggio delicato che potrebbe influenzare non solo la prossima stagione, ma anche il legame tra club e tifoseria.
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