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Da Kean al caso Antognoni: Fiorentina al bivio tra mercato e identità

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Primo summit tra Fiorentina e Kean: segnali positivi per la permanenza. Sullo sfondo la clausola e le sirene dei top club.
Redazione VN

È una giornata cruciale per la Fiorentina, chiamata a gestire contemporaneamente il mercato e le questioni identitarie del club. Come sottolinea Tuttosport, al Viola Park sono attese le parole del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici dopo il viaggio negli Stati Uniti per definire con la famiglia Commisso le linee guida del rilancio viola.

Il tema principale resta Moise Kean. Il primo confronto tra società e entourage del centravanti ha prodotto segnali incoraggianti verso la permanenza, anche se le possibili offerte dei top club e la clausola da 62 milioni valida a inizio luglio restano elementi da monitorare. Fabio Grosso considera l’attaccante una pedina fondamentale per il nuovo progetto tecnico.

Parallelamente continua a tenere banco la scelta di Giancarlo Antognoni di non partecipare alle celebrazioni del Centenario. L’ex capitano, riferisce Tuttosport, ritiene che manchi sintonia con l’attuale dirigenza e non intende fare marcia indietro sulla propria decisione. La società prova a ricucire, ma il dibattito in città rimane acceso.

Tra il futuro del suo centravanti e il rapporto con una delle figure più amate della sua storia, la Fiorentina vive un passaggio delicato che potrebbe influenzare non solo la prossima stagione, ma anche il legame tra club e tifoseria.

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