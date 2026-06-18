CorSport: “Comuzzo e Fabbian. Grosso ha già detto cosa ne pensa”

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, dopo le parole di oggi del Ds Paratici (conferenza alle ore 11 al Viola Park) e i primi faccia a faccia con Fabio Grosso, anche se qualche linea guida il nuovo tecnico l'ha già data: riguardano in particolare alcuni elementi della rosa reduci da un'annata negativa ma su cui il tecnico abruzzese conta molto, il riferimento va a Pietro Comuzzo ma anche a Giovanni Fabbian, appena riscattato dal Bologna e difficilmente piazzabile sul mercato dopo un semestre per lui horror. Lo scrive il Corriere dello Sport.