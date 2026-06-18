CorSport su Mandragora: “La sua permanenza non è scontata. Il punto”

Rolando Mandragora resta un giocatore della Fiorentina, ma la sua permanenza non può essere considerata del tutto certa

Redazione VN 18 giugno - 09:40

Rolando Mandragora resta un giocatore della Fiorentina, ma la sua permanenza non può essere considerata del tutto certa. Il centrocampista classe 1997 si trova bene a Firenze e non è stato inserito nella lista dei partenti, tuttavia il club viola potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte ritenute adeguate. Un aspetto da non sottovalutare è l'abbondanza di uomini a centrocampo, fattore che potrebbe influire sulle valutazioni estive della società.

Nelle ultime settimane si è registrato l'interesse del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano. Al momento si tratta soltanto di una richiesta di informazioni, senza una proposta ufficiale sul tavolo. Già la scorsa estate la Fiorentina aveva respinto l'assalto del Real Betis, che si era spinto fino a circa 6 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione viola, fissata intorno ai 10 milioni.

Mandragora, nel frattempo, gode di una posizione contrattuale più solida rispetto a un anno fa. A settembre ha rinnovato fino al 2028, con opzione per il 2029 legata al raggiungimento di 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2027-2028. Contestualmente è arrivato anche un adeguamento dell'ingaggio a circa 1,8 milioni di euro a stagione. Per ora il suo futuro resta a Firenze, ma il mercato è appena iniziato e gli sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Lo scrive il Corriere dello Sport.