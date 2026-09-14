La Coppa Italia cambia status nella stagione della Fiorentina. Dopo un'annata in cui le difficoltà in campionato avevano imposto a Paolo Vanoli di concentrare tutte le energie sulla lotta salvezza, adesso la competizione può diventare una delle strade da percorrere per una squadra che ha ambizioni e vuole lasciarsi definitivamente alle spalle il passato. È questo il quadro tracciato questa mattina da La Repubblica, in vista della sfida di domani sera al Franchi contro il Pisa.

Il passaggio del turno è considerato una priorità, anche perché permetterebbe ai viola di conquistare gli ottavi di finale, dove ad attenderli ci sarebbe il Napoli in una gara secca. Le rotazioni saranno ampie, ma non con l'idea di considerare la Coppa un impegno secondario: Vanoli vuole dare minuti a giocatori importanti, permettendo loro di crescere nella condizione e, allo stesso tempo, aumentare la conoscenza reciproca all'interno della rosa.

In attacco dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Pellegrino, con Beto candidato a tornare titolare in campionato contro il Napoli. Possibile anche una variazione sugli esterni, con Gnonto che potrebbe partire dall'inizio mentre, Pedro Goncalves, è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo le vicende vissute ad agosto con lo Sporting e dovremo aspettare dopo la sosta per vederlo rientrare a pieno regime. A centrocampo l'eventuale assenza di Oulai potrebbe invece favorire Brescianini.

Numerose le novità attese in difesa. I nuovi terzini Joao Mario e Valdepenas sono pronti a trovare spazio dal primo minuto, con il compito non soltanto di garantire maggiore solidità alla retroguardia, ma anche di aumentare la spinta sulle fasce e fornire quei cross che finora sono mancati. Al centro della difesa dovrebbe esserci invece Pongracic, pronto a prendere il posto di Dragusin. In porta resta il dubbio, con Christensen favorito.

La Coppa Italia, dunque, rappresenta anche un'altra occasione per testare la profondità della rosa e permettere ai nuovi arrivati di inserirsi nei meccanismi di Vanoli. Un anno dopo l'eliminazione contro il Como, il significato della competizione è cambiato: la Fiorentina non vuole più considerarla un ostacolo al campionato, ma un'opportunità per provare ad andare avanti.