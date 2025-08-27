Curiosità e timore per la squalifica di Kean. Poi la bella notizia

Il provvedimento è stato comunicato ieri dall’Uefa al club di Commisso, conseguenza dell’espulsione rimediata dal centravanti viola giovedì scorso a Presov a un minuto dalla fine del primo tempo sul punteggio di 2-0 per la squadra di Pioli, quando ha reagito girandosi di scatto con il gomito alto alla tirata prolungata di capelli ai suoi danni del difensore avversario Sarapii: richiamato dal var tedesco, l’arbitro azero Aghayev, che aveva solo assegnato la punizione a metà campo a favore della Fiorentina per il contatto di gioco tra i due, ha estratto il cartellino rosso in faccia a Kean senza prendere alcuna decisione disciplinare nei confronti dell’ucraino.

La cronaca ha poi raccontato del terzo gol di Gudmundsson nonostante l’intera ripresa disputata in dieci contro undici da parte di Ranieri e compagni, ma alla fine della gara la curiosità mista a timore è stata subito rivolta alla decisione dell’Uefa. Curiosità soddisfatta: due turni di squalifica secondo regolamento e casistica in casi del genere e non tre, come qualcuno preoccupandosi aveva ipotizzato, perché non è stata riscontrata violenza del gesto commesso dal numero 20 viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.