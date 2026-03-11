Cremona gara decisiva, Tuttosport: “Il club ha piena fiducia in Vanoli”

Paolo Vanoli è concentrato solo sulla Cremonese e ha incassato la fiducia del club viola. Ora fondamentale vincere allo Zini tutti uniti.

Redazione VN 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 11:02)

La Fiorentina vuole fare un passo alla volta in questa delicata fase e riparte da un assunto di base: per la prima volta da inizio stagione è fuori dalle ultime tre posizioni. Non che sia un'illusione - specifica Tuttosport - ed è vietato pensare che il peggio sia alle spalle, visto che la squadra manca in campo e in atteggiamento: a dieci partite dalla fine serve un realismo materiale e pragmatico: affrontare tutte le partite come finali.

Rush finale — Il DS Paratici ha ribadito da subito che ci sarà da soffrire in questo finale e non ha mai smesso di ripeterlo, chiedendo unità e compattezza. Serve più bastone che carota: fiducia rinnovata a Paolo Vanoli, cui la società ha riconosciuto il merito di aver rimesso in piedi una squadra in difficoltà. Il primo pensiero è la Cremonese, con una gara in programma lunedì che può davvero valere una stagione.