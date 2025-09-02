Finito il "Calciomercato" è arrivato il momento di dare dei voti. Secondo il Corriere dello Sport, le operazioni della Fiorentina di Stefano Pioli valgono un bel 7 in pagella. Alberto Polverosi ha votato così sulle pagine del noto quotidiano:
CorSport vota: “Fiorentina da quinto posto. Ma Gudmundsson si deve svegliare”
Il voto al mercato della Fiorentina secondo il Corriere dello Sport
Ha tutto per puntare al quinto posto e alla Conference. Le conferme di Gudmundsson (che però deve darsi una svegliata), Gosens, De Gea, Fagioli e Kean, l’arrivo di Fazzini, Viti, Dzeko, Lamptey e Nicolussi-Caviglia migliorano e rendono completo un organico già di buon livello.
