CorSport: “Viola a caccia di un segnale forte. Davanti torna Gud, chi con lui?”

Oggi la Fiorentina tornerà a lavorare con tutti i giocatori di rientro dagli impegni nelle varie Nazionali: nel mirino la sfida di Serie A in programma a San Siro, domenica sera, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive il Corriere dello Sport, è proprio l’ora di conquistare i primi tre punti in campionato , anche se non sarà facile contro una delle avversarie più in forma del momento. I viola sono consci di dover lanciare un segnale forte alla propria tifoseria, fortemente delusa dall'avvio di stagione fin qui avaro di gioie.

Chi gioca?

Proprio in considerazione della forma fisica non ottimale di Pongracic può prospettarsi un'occasione per Comuzzo, che da dopo la gara col Napoli del 13 settembre è stato schierato poco più di un quarto d’ora tra campionato e Conference League. Presumibilmente Pablo Marí e Ranieri completeranno il reparto davanti a De Gea. Venendo al centrocampo, non è in discussione l’impiego di Dodo sulla fascia destra, così come scalpita Nicolussi Caviglia rientrato dalla settimana di sosta passata in tribuna. Aumentano le quotazioni di Mandragora, e occhio a Fazzini che viaggia verso una maglia da titolare. Servirà il miglior Gosens per trasmettere sicurezza alla Fiorentina in un campo ostico come San Siro. Davanti tornerà Gudmundsson, che è chiamato a dimostrare di potersi esaltare anche con la maglia viola e non solo in Nazionale. L'ex Genoa aveva giocato un tempo contro la Roma e nemmeno venti minuti con il Sigma Olomouc.