CorSport: “Vanoli e la difesa aggiustata. Uno dei più grandi meriti dell’ex Torino”

La chiave della rinascita sta proprio nella solidità difensiva costruita da Paolo Vanoli. Così la Fiorentina è tornata a vincere

Redazione VN 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 09:03)

La Fiorentina attraversa un buon momento di forma recente: nelle ultime sette giornate ha raccolto tre vittorie e quattro pareggi, restando imbattuta. In questa “classifica di primavera” i viola sono quarti, a quattro punti dalla vetta, con numeri che colpiscono soprattutto in difesa: solo tre gol subiti e ben quattro partite senza concedere reti, un dato che eguaglia quanto fatto nelle precedenti ventisette giornate messe insieme.

La chiave della rinascita sta proprio nella solidità difensiva costruita da Paolo Vanoli, fedele al principio secondo cui, quando non si può vincere, è fondamentale non perdere. Da qui anche alcuni pareggi senza reti, come contro Sassuolo e Parma. Il reparto arretrato si è ricompattato attorno a un portiere esperto come David de Gea, tornato su ottimi livelli, e a una coppia centrale affidabile formata da Pongracic e Ranieri.

Tuttavia, se questa compattezza può bastare per raggiungere obiettivi minimi, ambiente e tifosi si aspettano qualcosa in più, soprattutto sul piano offensivo. Il calcio moderno sembra infatti premiare sempre meno le sole difese solide, come dimostrano anche le squadre di vertice del campionato. Per questo, nelle ultime partite stagionali, la Fiorentina sarà chiamata ad aumentare la propria produzione offensiva, cercando un equilibrio più ambizioso tra solidità e spettacolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.