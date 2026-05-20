CorSport: “Vanoli-bis sì, ma incastro non semplice. Ecco la vera alternativa”

Paolo Vanoli ha voglia di restare, così come Paratici di trattenerlo, ma il matrimonio si farà ad una condizione. E l'alternativa c'è già

Redazione VN 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 08:32)

Eccome se si incontreranno, Paratici e Vanoli. Per forza, per scelta, perché il direttore sportivo vorrebbe ripartire dal tecnico varesino e il tecnico varesino vorrebbe rimanere a Firenze con una squadra sua dall’inizio e alzando un bel po’ l’asticella delle ambizioni. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, l’incastro non è così semplice e né tanto meno automatico a dispetto delle impressioni: ognuno dei due ha bisogno di chiedere all'altro qualcosa in più e di diverso nell’interesse della Fiorentina prima di arrivare al sì.

La vera alternativa — E allora il Vanoli-bis, che rimane da sempre la soluzione di partenza e principale, non è l’unica possibile e l’alternativa vera si chiama Fabio Grosso. Il nuovo incontro che ci sarà (a breve) tra Paratici e l’allenatore ex Torino dirimerà la questione una volta per tutte.