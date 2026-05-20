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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vanoli-bis sì, ma incastro non semplice. Ecco la vera alternativa”

Corriere dello Sport

CorSport: “Vanoli-bis sì, ma incastro non semplice. Ecco la vera alternativa”

Fabio Paratici Paolo Vanoli
Paolo Vanoli ha voglia di restare, così come Paratici di trattenerlo, ma il matrimonio si farà ad una condizione. E l'alternativa c'è già
Redazione VN

Eccome se si incontreranno, Paratici e Vanoli. Per forza, per scelta, perché il direttore sportivo vorrebbe ripartire dal tecnico varesino e il tecnico varesino vorrebbe rimanere a Firenze con una squadra sua dall’inizio e alzando un bel po’ l’asticella delle ambizioni. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, l’incastro non è così semplice e né tanto meno automatico a dispetto delle impressioni: ognuno dei due ha bisogno di chiedere all'altro qualcosa in più e di diverso nell’interesse della Fiorentina prima di arrivare al sì.

La vera alternativa

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E allora il Vanoli-bis, che rimane da sempre la soluzione di partenza e principale, non è l’unica possibile e l’alternativa vera si chiama Fabio Grosso. Il nuovo incontro che ci sarà (a breve) tra Paratici e l’allenatore ex Torino dirimerà la questione una volta per tutte.

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