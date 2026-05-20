Casting allenatore, Nazione: “Occhio alle opzioni a sorpresa, tipo Cuesta”

Il casting è iniziato in casa Fiorentina. Si cercano allenatori emergenti, studiosi di tattica, profili cresciuti lontano dai riflettori o nei campionati esteri, magari nomi meno pubblicizzati. Tecnici moderni, capaci di valorizzare i giovani e di proporre un calcio fluido, basato sui principi del gioco e non sulle posizioni fisse. Questa seconda via, come scrive La Nazione, è un azzardo calcolato, ma affascinante. Richiede competenza, coraggio e una struttura societaria solida. Un allenatore magari senza pedigree ha bisogno di essere protetto nei momenti di crisi, inevitabili quando si avvia un nuovo ciclo basato sulle idee e non sui singoli. Se il matrimonio funziona, il club si ritrova in casa un tesoro: un gioco identitario, plusvalenze garantite e un ciclo vincente sostenibile. Se fallisce, l’esonero è quasi immediato e la dirigenza finisce sul banco degli imputati per mancanza di ambizione. Meglio l’usato sicuro, che garantisce l’impatto immediato ma limita la crescita futuribile? Rebus non da poco.