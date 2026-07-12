La Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il Sassuolo dovrà trovare il sostituto di Kristian Thorstvedt per poi accordarsi con la Fiorentina sulla contropartita tecnica più gradita, che a oggi sembra essere Brescianini più di Sohm.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Thorstvedt e Oulai per la mediana, ma occhio a un nome argentino”
Corriere dello Sport
CorSport: “Thorstvedt e Oulai per la mediana, ma occhio a un nome argentino”
La Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il Sassuolo dovrà trovare il sostituto di Kristian Thorstvedt
Inoltre occhio a Inao Oulai del Trabzonspor, che ha rapito il ds Paratici ma che costa 35-40 milioni. L’offerta iniziale dei viola era di 20 più bonus. Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti: non c’è ancora l’intesa tra le parti.
Per la trequarti da tenere d’occhio Tomas Aranda del Boca Juniors che, all’occorrenza, può fare l’ala. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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