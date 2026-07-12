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Corriere dello Sport

CorSport: “Thorstvedt e Oulai per la mediana, ma occhio a un nome argentino”

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La Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il Sassuolo dovrà trovare il sostituto di Kristian Thorstvedt
Redazione VN

La Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il Sassuolo dovrà trovare il sostituto di Kristian Thorstvedt per poi accordarsi con la Fiorentina sulla contropartita tecnica più gradita, che a oggi sembra essere Brescianini più di Sohm.

Inoltre occhio a Inao Oulai del Trabzonspor, che ha rapito il ds Paratici ma che costa 35-40 milioni. L’offerta iniziale dei viola era di 20 più bonus. Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti: non c’è ancora l’intesa tra le parti.

Per la trequarti da tenere d’occhio Tomas Aranda del Boca Juniors che, all’occorrenza, può fare l’ala. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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