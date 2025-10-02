CorSport sulle scelte di Pioli: “Piccoli più Dzeko. Si cambi anche in difesa”

Il Corriere dello Sport sulla formazione della Fiorentina per questa sera

Per il debutto nella fase a gironi di Conference League, Stefano Pioli prepara una Fiorentina diversa rispetto a quella vista a Pisa, ma comunque competitiva. Il calendario fitto, con tre partite in una settimana e la sfida contro la Roma a distanza di poche ore, obbliga a scelte quasi forzate, che però serviranno anche a testare la gestione del turnover. Dopo le esperienze di Italiano e Palladino, sarà interessante capire se Pioli adotterà lo stesso approccio nell’alternanza tra campionato e coppa o se opterà per una rotazione più mirata.

In attacco mancherà ancora Kean, squalificato, e si apre così la strada a un possibile tandem formato da Piccoli e Dzeko, con quest’ultimo chiamato a un ruolo ibrido tra prima punta e rifinitore. Proprio Piccoli ha preso la parola in conferenza stampa, ammettendo emozione per il suo debutto europeo e la voglia di ripagare con i gol la fiducia del club, che ha investito molto su di lui. L’attaccante ha sottolineato i progressi fisici e l’intesa crescente con i compagni, ribadendo che l’obiettivo resta la concretezza sotto porta per sfruttare le occasioni create.

Il resto della formazione è già delineato: De Gea sarà confermato tra i pali, mentre in difesa Comuzzo e Viti prenderanno il posto di Pongracic e Ranieri ai lati di Pablo Marí. A centrocampo Pioli sembra orientato verso la linea a cinque, con Dodo e Gosens sugli esterni e Fagioli in cabina di regia affiancato da Mandragora e Ndour. Una scelta che lascia intuire l’intenzione di mantenere equilibrio e freschezza, senza rinunciare all’intensità necessaria per affrontare due impegni in tre giorni che potrebbero indirizzare il cammino della Fiorentina in Italia e in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.