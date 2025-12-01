CorSport suggerisce: “Viola Park costato tanto, ma serve ritiro lontano da Firenze”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, suggerisce un ritiro lontano da Firenze per far ripartire questa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Alla Fiorentina è scoppiata la testa e ora qualcosa devono inventare al Viola Park. Ci vuole un’idea forte o una mano forte che sostenga Vanoli, visto che per ora nemmeno lui, nonostante la chiarezza di idee, è riuscito a far capire alla squadra quanto sia terribile questa realtà. Un ritiro lontano da Firenze (certo, con quel che è costato il centro sportivo...), l’ingaggio di una solida figura di riferimento in società, l’apertura ai tifosi durante gli allenamenti così da scuotere i giocatori che ieri sera sono stati chiamati sotto la curva per un chiarimento dopo le parole di Dzeko. L’ideale sarebbe il ritorno di Commisso a Firenze, ma purtroppo per ora non è possibile. In ogni caso serve qualcosa che porti a una presa di coscienza totale, perché così la Fiorentina rotola in B. La gente lo ha capito, ma la squadra ne è davvero consapevole? Ragazzi, è l’anno del centenario, non scherzate.
