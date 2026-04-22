La Fiorentina è a un passo dalla salvezza: +8 sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine, con la possibilità di chiudere i conti già contro il Sassuolo. Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando la situazione di qualche mese fa. Decisiva la recente striscia positiva, con 12 punti nelle ultime sei gare, che ha permesso ai viola di mettere praticamente in cassaforte l’obiettivo.
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CorSport su Vanoli: “Merita la conferma, anche con i limiti sul gioco”
La permanenza in Serie A apre ora le riflessioni sul futuro, a partire dalla panchina. Al Viola Park prende quota la conferma di Vanoli, ritenuto protagonista della risalita grazie all’identità data alla squadra, al di là di qualche limite nel gioco. La decisione, però, sarà legata anche alle ambizioni del club: un progetto più competitivo potrebbe portare a valutazioni diverse, mentre senza garanzie di crescita la continuità resta l’opzione più concreta.
In parallelo, la salvezza anticipata permetterà a Paratici di pianificare in anticipo la prossima stagione. Tra riscatti, cessioni e rientri dai prestiti (ben 15), la Fiorentina è attesa da una ricostruzione profonda. Muoversi subito, con chiarezza e strategia, sarà fondamentale per dare stabilità e rilanciare il progetto dopo una stagione complessa. Lo scrive il Corriere dello Sport
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