CorSport su Vanoli: “Merita la conferma, anche con i limiti sul gioco”

La Fiorentina è a un passo dalla salvezza: +8 sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine, con la possibilità di chiudere i conti già contro il Sassuolo. Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando la situazione di qualche mese fa. Decisiva la recente striscia positiva, con 12 punti nelle ultime sei gare, che ha permesso ai viola di mettere praticamente in cassaforte l’obiettivo.

In parallelo, la salvezza anticipata permetterà a Paratici di pianificare in anticipo la prossima stagione. Tra riscatti, cessioni e rientri dai prestiti (ben 15), la Fiorentina è attesa da una ricostruzione profonda. Muoversi subito, con chiarezza e strategia, sarà fondamentale per dare stabilità e rilanciare il progetto dopo una stagione complessa. Lo scrive il Corriere dello Sport