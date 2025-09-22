Il Corriere dello Sport, attraverso il commento di Alessandro Mita, si sofferma sulla posizione di Stefano Pioli. Inizio orrendo della sua Fiorentina, con Firenze che adesso chiede molto di più:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport su Pioli: “Forse si deve riabituare alle difficoltà della Serie A”
Corriere dello Sport
CorSport su Pioli: “Forse si deve riabituare alle difficoltà della Serie A”
Il Corriere dello Sport si sofferma sulla posizione di Stefano Pioli
Per Pioli è uno dei peggiori inizi di campionato: meno di così solo nel 2006-2007, con il Parma (un punto), mentre 2 punti in 4 gare li aveva fatti con il Bologna 2013-2014: in entrambe le due esperienze emiliane alla fine scattò l’esonero. Oggi il credito di fiducia che Pioli ha è ancora ragguardevole, Firenze lo ha eletto a garante del rilancio. Forse, come i giocatori che mancano da tempo dalle gare, deve ancora riabituarsi alle difficoltà del calcio italiano, ma con il mercato fatto, con l’investimento economico più consistente dell’era Commisso, è lecito e doveroso aspettarsi di più. Come detto, è solo la quarta giornata, il tempo per recuperare c’è. Però ora bisogna andare veloci e soprattutto tirare fuori il filo logico di questa Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA