CorSport su Pioli: “Forse si deve riabituare alle difficoltà della Serie A”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla posizione di Stefano Pioli
Il Corriere dello Sport, attraverso il commento di Alessandro Mita, si sofferma sulla posizione di Stefano Pioli. Inizio orrendo della sua Fiorentina, con Firenze che adesso chiede molto di più:

Per Pioli è uno dei peggiori inizi di campionato: meno di così solo nel 2006-2007, con il Parma (un punto), mentre 2 punti in 4 gare li aveva fatti con il Bologna 2013-2014: in entrambe le due esperienze emiliane alla fine scattò l’esonero. Oggi il credito di fiducia che Pioli ha è ancora ragguardevole, Firenze lo ha eletto a garante del rilancio. Forse, come i giocatori che mancano da tempo dalle gare, deve ancora riabituarsi alle difficoltà del calcio italiano, ma con il mercato fatto, con l’investimento economico più consistente dell’era Commisso, è lecito e doveroso aspettarsi di più. Come detto, è solo la quarta giornata, il tempo per recuperare c’è. Però ora bisogna andare veloci e soprattutto tirare fuori il filo logico di questa Fiorentina.

