Kean è tornato a Firenze. Nella giornata di ieri il centravanti ha fatto rientro in città dove ha partecipato alla seduta di rifinitura della Fiorentina. Sarà disponibile per la partita di oggi, anche se presumibilmente non per giocare da titolare.
CorSport su Kean: “Non era scontata la sua presenza oggi con la Cremonese”
Il suo rientro garantirà a Vanoli una soluzione in più. La squadra viola si gioca tanto, dovendosi allontanare dai bassi fondi della classifica per entrare quanto prima nella zona salvezza. Ecco perché la partecipazione dell'attaccante classe 2000 può tornare molto utile. Il gruppo ha bisogno di rimanere più unito possibile. C'erano tutti i presupposti affinché Kean non tornasse in tempo per essere a disposizione della Fiorentina per la sfida di oggi pomeriggio.
L'ex Juventus aveva dovuto lasciare il Viola Park a inizio settimana con un permesso della società per motivi familiari, quindi per quanto il suo rientro fosse atteso a giorni non era scontato che anticipasse la gara con la Cremonese. Quindi la squadra si presenterà al cospetto dei lombardi forte della presenza del suo pezzo economicamente più pregiato. L'allenamento di ieri ha permesso a Kean di mettere un po' di benzina nelle gambe così da poter comunque fare il suo ingresso a partita in corso al Franchi. Una buona notizia in un momento tutt'altro che sereno. Lo scrive il Corriere dello Sport.
