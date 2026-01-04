CorFio: “Fiorentina, oggi è davvero l’ultima spiaggia. Non solo per Vanoli”

La Fiorentina affronta l’ennesima partita decisiva per la stagione, una nuova sfida “dentro o fuori” dopo una lunga serie di occasioni sprecate. Il clima al Viola Park resta pesante, tra delusione dei tifosi, risultati contraddittori e un mercato aperto che complica ulteriormente la gestione del gruppo. La gara con la Cremonese arriva in un momento chiave, alla vigilia di una probabile rivoluzione tecnica e con un calendario futuro durissimo.

La società ha deciso di confermare Vanoli, puntando invece a cambiare profondamente la rosa. Nel frattempo, però, i viola devono affrontare sei partite di campionato e la Coppa Italia, con avversari di alto livello. La salvezza resta distante sei punti, ma il pareggio del Genoa apre uno spiraglio: vincere oggi significherebbe riavvicinarsi sensibilmente. Secondo le proiezioni del dg Ferrari, servirebbe quasi raddoppiare il ritmo punti per arrivare a una quota salvezza attorno ai 38, segno che i piccoli progressi visti finora non bastano più.