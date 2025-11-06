CorSport spiega: “Così Paolo Vanoli ha superato Raffaele Palladino”

Il Corriere dello Sport sull'arrivo di Vanoli a Firenze

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 08:04)

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Paolo Vanoli a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. Il tecnico lombardo, 53 anni, ha superato la concorrenza di Palladino, Nesta e altri candidati, con la decisione definitiva arrivata nella giornata di ieri. Mentre la squadra è impegnata a Mainz in Conference League, il club si prepara ad annunciare ufficialmente il nuovo tecnico, che potrebbe dirigere già il prossimo allenamento o, in alternativa, approfittare della sosta per lavorare con calma sul gruppo. Vanoli firmerà un contratto fino a giugno 2027, segno della fiducia piena che la dirigenza gli ha accordato per guidare la squadra fuori dalla crisi.

La scelta è maturata dopo un ultimo contatto positivo tra la Fiorentina e Vanoli, a cui hanno partecipato il direttore generale Ferrari e il neo direttore sportivo Roberto Goretti, fresco di promozione dopo le dimissioni di Pradè. È invece rimasta senza sviluppi la trattativa con l’entourage di Palladino, che pure godeva di apprezzamento all’interno dello spogliatoio. Alla fine, la società ha optato per una linea condivisa e più pragmatica, puntando su un tecnico che combina competenza, equilibrio e un passato da ex viola, autore di un gol decisivo nella Coppa Italia vinta sotto la guida di Mancini, ultimo trofeo conquistato dal club.

Vanoli porta con sé un curriculum solido: cresciuto nel vivaio azzurro, ha maturato esperienze importanti alla guida di Spartak Mosca, Venezia (condotto alla promozione in Serie A) e Torino. La sua figura è riuscita a mettere d’accordo le diverse anime della dirigenza viola, grazie ai risultati ottenuti e al profilo umano apprezzato da tutti. Intanto, Daniele Galloppa guida la squadra per la trasferta europea, ma Vanoli osserva già da lontano, pronto a iniziare il lavoro di ricostruzione: rilanciare la Fiorentina in campionato e restituire entusiasmo a Firenze e ai suoi tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.