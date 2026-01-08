Fabio Miretti è uno di quei nomi che nelle ultime settimane è stato fortemente accostato alla Fiorentina e non solo. Anche Lazio e Bologna stanno monitorando il classe 2003. Tuttavia, Miretti potrebbe definire il progetto della nuova Juve per questo ci sono delle perplessità. La società bianconera è davvero disposta a sacrificare il giovane talento per fare cassa?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Spalletti ha fiducia in Miretti. Juve, vuoi davvero sacrificarlo?”
Corriere dello Sport
CorSport: “Spalletti ha fiducia in Miretti. Juve, vuoi davvero sacrificarlo?”
Luciano Spalletti crede in Miretti, la Juve è disposta a sacrificarlo?
Spalletti conosce bene il giocatore e crede nelle sue qualità di palleggio e nella sua capacità di condurre palla in velocità con precisione e potenza al tiro. Con la Champions un centrocampista come lui fa comodo al tecnico di Certaldo, senza contare che copre moltissimo il campo correndo il doppio di Koopmeiners e che è sempre il primo cambio. Lo riporta il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA