CorSport: “Spalletti ha fiducia in Miretti. Juve, vuoi davvero sacrificarlo?”

Fabio Miretti è uno di quei nomi che nelle ultime settimane è stato fortemente accostato alla Fiorentina e non solo. Anche Lazio e Bologna stanno monitorando il classe 2003. Tuttavia, Miretti potrebbe definire il progetto della nuova Juve per questo ci sono delle perplessità. La società bianconera è davvero disposta a sacrificare il giovane talento per fare cassa?