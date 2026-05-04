CorSport: “Si parla troppo di Vanoli. E all’inizio la salvezza sembrava impossibile”

Men che mai i discorsi sul futuro, a cominciare da quello di Vanoli di cui ormai si fa un gran parlare da settimane

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 08:16)

Il Corriere dello Sport presenta la sfida di questa sera tra la Fiorentina e la Roma. Serve la Viola concreta che negli ultimi tre mesi (febbraio-marzo-aprile) ha perso una volta su undici in campionato, che ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle cinque trasferte che ci sono state lì dentro, che ha fatto sfoggio di concretezza e sano realismo subordinando l’apparenza alla sostanza nell’imperativo categorico di subordinare quelle e tutto il resto all’unica cosa che contava e conta: il raggiungimento della quota salvezza.

Forse c’è già riuscita, e se dovesse essere così lo sapremo però solo a posteriori, forse potrebbe essere sufficiente un pareggio all’Olimpico come racconta un semplicissimo calcolo matematico applicato a Cremonese-Lazio, ma la verità vera è che le ipotesi e le supposizioni non hanno ragione d'essere.

Men che mai i discorsi sul futuro, a cominciare da quello dell’allenatore di cui ormai si fa un gran parlare da settimane, troppo in anticipo sui tempi come se ci si fosse (colpevolmente) dimenticati che c’è un obiettivo da raggiungere. Un obiettivo che rasentava l’impossibile a metà della stagione, è bene ricordarlo, e chi lo nega mente sapendo di mentire. L’importante è che non lo abbiano fatto sempre dentro al Viola Park e non lo facciano fino al raggiungimento della certezza. Poi, sì che sarà il tempo di costruire una Fiorentina forte e competitiva.