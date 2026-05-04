Difesa, centrocampo e attacco, Nazione: “Vanoli disegna così la Fiorentina”

Tanti infortuni in attacco. Questa situazione ha costretto Vanoli a cercare soluzioni alternative, convocando anche giovani del vivaio

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 08:04)

L’infermeria della Fiorentina si sta finalmente svuotando, una buona notizia per Paolo Vanoli alla vigilia di un ciclo di partite decisive. Per la sfida contro la Roma tornano disponibili Robin Gosens e Fabiano Parisi, con il primo candidato a partire titolare sulla fascia sinistra. La difesa dovrebbe completarsi con Dodô, Marin Pongračić e Luca Ranieri davanti a David de Gea.

A centrocampo non sono previste grandi novità rispetto alle ultime uscite: Nicolò Fagioli guiderà il gioco, affiancato da Rolando Mandragora e da uno tra Cher Ndour e Marco Brescianini. In attacco, invece, restano le difficoltà: Albert Gudmundsson sarà ancora adattato come centravanti, supportato da Harrison e Solomon, a causa delle assenze di Moise Kean e Roberto Piccoli.

Kean è temporaneamente indisponibile per motivi personali, mentre Piccoli continua a essere frenato da problemi fisici. Questa situazione ha costretto Vanoli a cercare soluzioni alternative, convocando anche giovani del vivaio come il centravanti della Primavera e il fantasista classe 2008 Pirrò. Nonostante le difficoltà e le recenti polemiche, la Fiorentina dovrà ancora una volta adattarsi per affrontare una gara complicata. Lo scrive la Nazione.