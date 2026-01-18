CorSport si interroga: “E se il nuovo presidente viola fosse Giuseppe Commisso?”

La scomparsa di Rocco Commisso apre diversi interrogativi sul futuro economico e societario della Fiorentina . Dal 2019 a oggi il club ha raggiunto un vero equilibrio finanziario solo in occasione di grandi cessioni, come nel 2022 con Chiesa e Vlahovic, che generarono plusvalenze decisive. Negli altri esercizi i ricavi non sono bastati a sostenere costi all’altezza delle ambizioni della piazza, nonostante la forte sponsorizzazione di Mediacom. Questo ha portato Commisso a immettere circa 350 milioni di euro in sei anni, oltre ai 160 milioni per l’acquisto del club, con il Viola Park da 120 milioni come eredità più concreta, insieme a una struttura patrimoniale oggi priva di debiti finanziari.

Le decisioni ora spettano a Giuseppe Commisso e a Catherine, da sempre figura centrale negli affari di famiglia: continuare il progetto, nonostante le difficoltà tecniche della squadra, oppure riconsiderare l'investimento. L'arrivo di Fabio Paratici potrà incidere sull'area sportiva, ma le scelte chiave saranno strategiche e patrimoniali. Un primo segnale arriverà dalla nomina del nuovo presidente: una figura interna indicherebbe continuità, una esterna aprirebbe nuovi scenari. Le critiche ricevute da Rocco negli ultimi tempi appaiono oggi ingenerose, ma resta l'incertezza: non è scontato che la famiglia prosegua con lo stesso impegno, così come non è garantito che un'eventuale nuova proprietà possa assicurare pari solidità e visione. Lo scrive il Corriere dello Sport.