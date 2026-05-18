CorSport: “Sempre e solo Mandragora. Meglio di lui solo Gud e Kean in squadra”

Ancora una volta Mandragora ci ha messo la firma, e che firma. Un bolide potente e preciso dal limite dell’area avversaria con cui ha raddoppiato il vantaggio di Ndour. Ieri la Fiorentina ha cambiato volto, vuoi per la leggerezza che non aveva mai vissuto nell’arco della stagione, vuoi per i demeriti dei padroni di casa, sta di fatto che ha dominato. Lo ha fatto grazie all’intraprendenza dei suoi interpreti, fra cui il classe 1997 che si è confermato efficace, concreto, incisivo. E anche parecchio qualitativo.