Ancora una volta Mandragora ci ha messo la firma, e che firma. Un bolide potente e preciso dal limite dell’area avversaria con cui ha raddoppiato il vantaggio di Ndour. Ieri la Fiorentina ha cambiato volto, vuoi per la leggerezza che non aveva mai vissuto nell’arco della stagione, vuoi per i demeriti dei padroni di casa, sta di fatto che ha dominato. Lo ha fatto grazie all’intraprendenza dei suoi interpreti, fra cui il classe 1997 che si è confermato efficace, concreto, incisivo. E anche parecchio qualitativo.
Corriere dello Sport
CorSport: “Sempre e solo Mandragora. Meglio di lui solo Gud e Kean in squadra”
Quel tiro disegnato col goniometro rappresenta alla perfezione la raffinatezza del suo mancino. Mandragora è diventato il terzo miglior marcatore stagionale della Fiorentina con 8 reti all'attivo. Meglio di lui hanno fatto Kean, a quota 9, e Gudmundsson, 10. Quindi due attaccanti, a cui per definizione spetta centrare la rete. Un po’ meno scontato per un centrocampista come l’ex Torino, che però anche quest’anno ha contribuito pesantemente alla produzione offensiva: in Sereie A ha eguagliato il numero complessivo di gol segnati nelle due precedenti stagioni di campionato messe insieme (4 nel 2024/25 e 3 nel 2023/24). Motivo per cui è il secondo giocatore più impiegato della rosa assieme a De Gea, Ndour e Dodo (46 presenze).
La Fiorentina ripartirà dalle prodezze di Mandragora e dalla freschezza dei tanti calciatori italiani su cui ha scelto di puntare nel corso degli anni. Ad esempio Ndour, classe 2004, cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Il gol siglato all’Allianz Stadium ne è la conferma. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA