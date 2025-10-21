CorSport: “Rabbia e delusione al VP. Rocco Commisso detta la linea da seguire”

Viola News
Commisso e Pioli
Il Corriere dello Sport sul pensiero di Rocco Commisso
Il giorno dopo la sconfitta di San Siro ha lasciato in casa Fiorentina un misto di amarezza e urgenza di reagire. Come spesso accade nei momenti di crisi, l’unica medicina è tornare subito in campo: giovedì a Vienna, contro il Rapid, inizierà una settimana decisiva che proseguirà con Bologna e Inter, tre partite in grado di indirizzare il destino della stagione. Ma ieri, al Viola Park, il clima era ancora pesante. Il dolore per il ko con il Milan e la frustrazione per il rigore contestato — tra le accuse rivolte a Gimenez, al VAR e all’arbitro Marinelli — si mescolavano alla consapevolezza che serva una svolta immediata.

La giornata non è stata un semplice lunedì di transizione, ma un momento di confronto vero. Squadra, staff tecnico e dirigenza si sono riuniti per un pranzo comune, segnale di unità e occasione per fare chiarezza. Le parole d’ordine, pronunciate da Pioli e Pradè, sono state responsabilità e compattezza. Entrambi hanno riconosciuto errori e limiti, ma anche sottolineato la necessità di reagire insieme, senza spaccature interne. L’atmosfera è stata intensa, con toni accesi ma costruttivi: la Fiorentina deve ritrovare fiducia e orgoglio, elementi indispensabili per invertire un trend che l’ha portata all’ultimo posto con soli tre punti in classifica.

Da oltreoceano è arrivato il sostegno di Rocco Commisso, che ha ribadito la linea di fiducia nei confronti di tecnico, giocatori e dirigenza. Il presidente, pur preoccupato, ha fatto da equilibratore e motivatore, imponendo una chiara direzione: niente dimissioni, niente scosse impulsive, ma compattezza assoluta. Rapid Vienna e Bologna saranno banchi di prova cruciali: servirà una reazione immediata, perché il tempo per cambiare rotta sta finendo. Al Viola Park, ieri, lo hanno capito tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

