CorSport: “Quota salvezza a 36 punti. Gli scontri da tenere sotto osservazione”

La quota salvezza secondo il Corriere dello Sport

Redazione VN 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 09:47)

E' ancora difficile stabilire come potrebbe terminare il campionato a dodici giornate dal termine. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la salvezza sembra essere a quota 36 punti. La vittoria della Fiorentina contro il Pisa ha rilanciato le speranze dell'ambiente viola che in stagione non aveva mai vinto due partite consecutive.

Con Udinese e Parma vicine alla salvezza tranquilla, la lotta è tra otto squadre: Cagliari (29), Genoa e Torino (27) meglio piazzate; Hellas e Pisa, distanti dal terzultimo posto, sono quasi spacciate. Un punto soltanto ospita poi Lecce, Cremonese e Fiorentina - in rigoroso ordine di classifica - che si giocano tutto per non occupare a maggio quell’ultima casella destinata alla B.

Ognuna di quest'ultime tre ha vinto uno scontro diretto nel girone di andata e, nel girone di ritorno, ne ospiterà uno. Le date da cerchiare sul calendario sono i weekend della 28ª (in programma Lecce-Cremonese), 29ª (Fiorentina in casa della Cremo) e 33ª giornata (in Puglia col Lecce), quando si andrà a delineare anche la classifica avulsa, fondamentale in caso di spareggio salvezza.