Sembrava che la Fiorentina aspettasse la cessione di Lucas Beltran prima di effettuare un nuovo innesto. Invece Roberto Piccoli è in dirittura d'arrivo, mentre l'argentino è ormai sempre più escluso dal progetto di Stefano Pioli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Piccoli prima dell”uscita di Beltran. Spunta l’ipotesi Parma”
Corriere dello Sport
CorSport: “Piccoli prima dell”uscita di Beltran. Spunta l’ipotesi Parma”
Beltran, escluso dalla sfida contro il Polissya, è fuori dal progetto della Fiorentina
Non convocato per la sfida contro il Polyssia e fuori anche dai numeri di maglia (con la 9 ceduta a Dzeko), il Vikingo continua a riflettere sull'offerta fatta dal Cska Mosca per un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. I russi hanno offerto 11 milioni di euro alla Fiorentina per aggiudicarsi l'ex River Plate. La decisione adesso spetta al giocatore.
Nel frattempo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è iniziata a circolare la voce di un interessamento da parte del Parma che cerca un sostituto dopo il grave infortunio al crociato di Frigan, ma il club gialloblù ha smentito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA