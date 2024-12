CorSport: “Palladino ha un tocco magico. Si può permettere di tenere fuori Kean”

La Fiorentina ha battuto il Cagliari 1-0, raggiungendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il record storico del club del 1959-60. Merito della guida di Palladino , che ha saputo costruire una squadra capace di riscrivere la storia. Domenica contro il Bologna si tenterà di arrivare a nove successi di fila.

La partita, però, non ha visto la Fiorentina brillante di sempre, anche a causa della strategia difensiva ben orchestrata dal Cagliari. Nicola ha cercato di bloccare i viola, limitando le loro iniziative con un piano che ha funzionato a tratti, ma non abbastanza da evitare il gol decisivo di Cataldi. L’ex Lazio ha segnato con un destro da fuori area, su assist di Beltran, in un’azione che ha confermato la qualità individuale della squadra.