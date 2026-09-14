Nella notte di Venezia, illuminata dalla tripletta di Mastantuono, anche Alieu Eybi Njie si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il ventunenne svedese ha messo in grande difficoltà la difesa lagunare, confermando il legame speciale con Paolo Vanoli, il tecnico che lo aveva lanciato in Serie A ai tempi del Torino nel settembre 2024.

Alla seconda presenza da titolare con la Fiorentina, Njie ha chiuso con 3 dribbling, 4 falli subiti, 40 tocchi e 209 metri percorsi palla al piede in 80 minuti. Caratteristiche perfette per il calcio di Vanoli, che chiede agli esterni di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. La sua progressione ha ricordato a molti quella di Leao, uno dei modelli del giovane insieme a Sancho, Dembélé e Rashford.

Acquistato dal Torino per 16 milioni più 4 di bonus, Njie offre alla Fiorentina una verticalità che pochi altri giocatori della rosa possiedono. Al Penzo è andato vicino al gol dopo un lancio di De Gea, trovando la risposta di Stankovic. Con Gonçalves ancora in ritardo di condizione, lo svedese appare oggi favorito nelle gerarchie e può rappresentare un’arma importante anche contro il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.