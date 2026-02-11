CorSport: “Le mosse di Fabio Paratici e la posizione di Fortini sul rinnovo”

Viola News
Il futuro di Niccolò Fortini
Non è stata una finestra di mercato banale per Niccolò Fortini, che ha catalizzato l’attenzione, tra gli altri, di Gian Piero Gasperini. La Roma lo ha corteggiato a lungo, senza mai avvicinarsi alla richiesta economica della Fiorentina da 15-20 milioni.

I viola nelle prossime settimane torneranno a parlare di rinnovo col giocatore, il cui contratto scadrà a giungo 2027. Anche se per il momento non filtra grande ottimismo da parte di Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

