CorSport: “Atalanta importante, turnover per Vanoli. Emergenza sugli esterni”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Paolo Vanoli in vista della sfida di giovedì. Tanto turnover in vista, anche in ottica Atalanta:
Il Corriere dello Sport sulla sfida di giovedì
Atalanta-Fiorentina può aspettare, anche se l’appuntamento da non sbagliare rimane quello. Per questo Vanoli, al debutto europeo da allenatore, è pronto a dar spazio a chi si è visto meno in quest'ultimo periodo. Partendo da Pietro Comuzzo e Mattia Viti, per passare poi a Cher Ndour e Hans Nicolussi Caviglia a centrocampo, finendo per Edin Dzeko: tutti in panchina sabato nella sfida contro la Juventus, tutti candidati per una maglia da titolare nell'incrocio coi greci. Il sistema rimarrà lo stesso, con una difesa a tre e un'emergenza sugli esterni, dove Gosens potrebbe tornare tra i convocati dopo più di un mese. Con l'infortunio di Dodo - ulteriori esami nella giornata di ieri sia per lui che per l'altro acciaccato, Piccoli, con responso atteso nelle prossime ore - , gli unici cursori di fascia fisicamente al meglio sono Parisi e Fortini, con in alternativa anche Eddy Kouadio, entrato bene nel finale di gara contro la Juventus.
