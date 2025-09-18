Tariq Lamptey, 24 anni e un passato da protagonista in Premier League, ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi dopo una carriera frenata dagli infortuni. Tre problemi gravi alle ginocchia negli ultimi anni lo hanno costretto a saltare circa novanta partite, trasformando la sua tenuta fisica nella vera incognita. Presentatosi al Viola Park, il nuovo numero 48 ha spiegato di aver visto nell’Italia il posto giusto per ricominciare, mostrando già un assaggio della sua velocità nell’esordio contro il Napoli.
CorSport: “Lamptey e la scelta di lasciare l’oasi calcistica d’oltre Manica”
L’arrivo a Firenze è stato il frutto di un lungo corteggiamento: la Fiorentina lo seguiva da quando era giovanissimo, e Lamptey ha rifiutato altre offerte pur di accettare il progetto viola. Legatissimo al Chelsea, dove Frank Lampard gli regalò l’esordio a 18 anni, e riconoscente al Brighton e a De Zerbi per la crescita, Lamptey ha ricordato le tappe principali del suo percorso. Prima di approdare in Serie A, ha anche parlato con l’ex viola Michael Kayode, oggi al Brentford, ricevendo solo feedback positivi sul club e sulla città.
In teoria destinato a fare da vice a Dodô, in realtà Lamptey non si considera un semplice rincalzo: con oltre cento presenze in Premier, vuole giocarsi le sue carte per conquistare spazio in più ruoli sulla fascia destra. Soprannominato “The rocket” per l’esplosività, a Brighton aveva entusiasmato i tifosi con prestazioni travolgenti, soprattutto durante il lockdown. Dopo anni complicati, l’esterno inglese naturalizzato ghanese punta a tornare quello di un tempo, con l’obiettivo di riconquistare continuità e, magari, inseguire il sogno di giocare un Mondiale con la sua nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
