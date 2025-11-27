CorSport: “La sintesi perfetta delle parole di Nicolussi Caviglia e di Vanoli”

C’è una sintesi nelle considerazioni della conferenza di ieri: la Fiorentina deve saper gestire meglio le situazioni più complicate. Non a caso, Nicolussi Caviglia spiega che la squadra ci sta lavorando: «Ci siamo concentrati sulla lettura dei momenti della sfida. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza».

Di Paolo Vanoli il centrocampista sottolinea: «Ci sta dando nuovi concetti . Ogni allenamento è prezioso perché mettiamo in pratica ciò che ci dice, lavorando molto sul concetto di compattezza». Chiosa sulle difficoltà del suo reparto di competenza: «Vogliamo trovare meglio il play e le linee di passaggio diverse. È importante avere coraggio per giocare dentro, negli spazi stretti. E per noi è fondamentale farci trovare pronti». Lo scrive il Corriere dello Sport.