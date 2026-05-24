La stagione negativa della Fiorentina ha inciso profondamente anche sul rendimento di Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 ha perso continuità e sicurezza, commettendo errori importanti sia in marcatura che nella gestione del pallone. Emblematico l’episodio contro l’Atalanta, quando una sua disattenzione ha favorito il pareggio avversario, negando ai viola la vittoria nell’ultima giornata.
Corriere dello Sport
CorSport: “La posizione di Fabio Paratici sul futuro di Pietro Comuzzo”
Comuzzo—
A inizio stagione Comuzzo sembrava destinato a una crescita costante, tanto da essere accostato a Pietro Vierchowod per personalità e affidabilità. Successivamente però il suo rendimento è calato in maniera evidente, portandolo a perdere il posto da titolare. In campionato ha totalizzato 27 presenze, nove delle quali da subentrato, mentre da metà febbraio ha giocato appena 328 minuti in Serie A.
Addio—
Ora la Fiorentina dovrà valutare con attenzione il suo futuro. Comuzzo ha un contratto fino al 2029 e una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Se dovessero arrivare offerte importanti, come già accaduto nelle ultime sessioni di mercato, il club potrebbe prendere in considerazione una possibile cessione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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