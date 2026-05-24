CorSport: “La posizione di Fabio Paratici sul futuro di Pietro Comuzzo”

La stagione negativa della Fiorentina ha inciso profondamente anche sul rendimento di Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 ha perso continuità e sicurezza, commettendo errori importanti sia in marcatura che nella gestione del pallone. Emblematico l’episodio contro l’Atalanta, quando una sua disattenzione ha favorito il pareggio avversario, negando ai viola la vittoria nell’ultima giornata.