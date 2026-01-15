Per la difesa della Fiorentina potrebbe tornare di noma un vecchio nome della scorsa estate: Diogo Leite. Il centrale piace da tempo alla dirigenza viola. Lo riporta il Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La Fiorentina non molla la pista che porta a Diogo Leite”
Corriere dello Sport
CorSport: “La Fiorentina non molla la pista che porta a Diogo Leite”
Il Corriere dello Sport sulla difesa
L'idea è quella di assicurare a Vanoli un centrale di piede mancino. Ecco perché può tornare di moda Diogo Leite, classe 1999 in forza all'Union Berlino. Il suo contratto scadrà a giugno, quindi la Fiorentina può approfittarne per strapparlo ai tedeschi a prezzo di saldo. Ma la società viola rifletterà bene sulla scelta del difensore: c'è la volontà di portare a Firenze un calciatore qualità per alzare il livello di una retroguardia particolarmente in difficoltà quest'anno. Da non scartare anche le opzioni Rodrigo Becao (Fenerbahce) e Diego Coppola (Brighton), entrambi ancora nella lista del club di Commisso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA