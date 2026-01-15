La Fiorentina ha una bozza d’accordo con Jack Harrison per rinforzare la fascia destra offensiva, ma resta da trovare l’intesa con il Leeds United su cifre e formula. I viola spingono per un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni, mentre il club inglese chiede maggiori garanzie, preferendo un obbligo di riscatto tra i 15 e i 17 milioni. Il nodo principale riguarda proprio la struttura dell’operazione.
Corriere dello Sport
CorSport: “Harrison alla Fiorentina? Nì. E Paratici ha già pronta l’alternativa”
Nelle prossime ore le parti proveranno ad avvicinare le rispettive posizioni, con la Fiorentina che considera Harrison l’obiettivo numero uno per quel ruolo. Il classe 1996 resta una priorità per Vanoli e l’attesa è di arrivare a sviluppi concreti nel breve periodo, anche se il Leeds continua a mantenere una linea rigida sulla formula.
Parallelamente, il club viola valuta alcune alternative. Piace Daniel Maldini dell’Atalanta, già seguito in passato e legato all’agente Beppe Riso, con cui la Fiorentina è in contatto per altre operazioni. Restano sullo sfondo anche Cyril Ngonge, esterno del Napoli in prestito al Torino, apprezzato per le sue caratteristiche, e più defilato Jeremie Boga, in uscita dal Nizza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
