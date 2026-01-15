CorSport: “Harrison alla Fiorentina? Nì. E Paratici ha già pronta l’alternativa”

La Fiorentina ha una bozza d’accordo con Jack Harrison per rinforzare la fascia destra offensiva, ma resta da trovare l’intesa con il Leeds United su cifre e formula. I viola spingono per un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni, mentre il club inglese chiede maggiori garanzie, preferendo un obbligo di riscatto tra i 15 e i 17 milioni. Il nodo principale riguarda proprio la struttura dell’operazione.