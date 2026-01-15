CorFio: “Il messaggio di Paratici ai big che ha cambiato l’aria al Viola Park”

Fabio Paratici salirà in cattedra al Viola Park il 4 febbraio, ma in queste settimana ha già fatto arrivare diversi messaggi alla Fiorentina. Il punto del Corriere Fiorentino:
Fabio Paratici e quel messaggio ai giocatori viola
Di certo c’è che da quando si è capito che la società si sarebbe dotata di un uomo forte l’aria è decisamente cambiata. Paratici e Goretti infatti hanno dato forza a Vanoli, hanno chiarito ai big (Gud, Dodò, Gosens, Kean...) che non si sarebbero mossi ma che, allo stesso tempo, certi comportamenti non sarebbero più stati accettati. Cose semplici, ma delle quali evidentemente c’era bisogno. E poi gli acquisti. Salomon, Brescianini, Harrison ma alle giuste condizioni (con il Leeds si stanno limando i dettagli) e la caccia a una mezzala di spessore e a un difensore centrale. Perché è vero che Paratici varcherà le soglie del Viola Park soltanto a febbraio ma la sua era, di fatto, è già iniziata.
